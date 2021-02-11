"В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении", — сказал Онищенко.