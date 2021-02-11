Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска.
Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
"В Чечне и в Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении", — сказал Онищенко.
Депутат добавил, что для сосуществования с коронавирусной инфекцией необходимо вырабатывать меры, способные вытеснить неспецифические методы защиты от COVID-19 вроде масочного режима. Главным рычагом для этого Онищенко назвал вакцинацию.