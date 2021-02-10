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«Маразм крепчает»: Шукшина показала песню Малышевой о прививках 

Мария Иванова 1 час назад
Шукшина показала видео с поющей о прививках Малышевой
Фото: РИА Новости
Актриса Мария Шукшина обратила внимание на видео из программы «Жить здорово!», в котором телеведущая Елена Малышева спела песню о вакцинации на мотив «Невесты» «Мумий Тролля». Ролик Шукшина опубликовала в своем Telegram-канале.
Видео Шукшиной подписано фразой «маразм крепчает».

«Рак шейки матки и гепатит вмиг отступают, здорово, великолепно. Чтобы нам всем повезло, не куролесьте, завтра мы идем ставить все-все-все, ставить все прививки, вместе», — спела Малышева вместе с коллегами.

Как писал «Рамблер», ранее резонанс вызвал музыкальный номер с «танцем матки» из «Жить здорово!». Ролик прокомментировали многие знаменитости, некоторые интернет-пользователи требовали от Малышевой прекратить съемку «вульгарных» сюжетов и не показывать программу днем, когда телевизор смотрят дети.
Другие россияне заявили, что санитарная культура в стране находится на низком уровне, а наглядные примеры из программ Малышевой — это самый простой и эффективный способ запоминания.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева , Мария Шукшина
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