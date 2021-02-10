Школьникам запретили пользоваться смартфонами 

Ученики школ не могут использовать личные мобильные телефоны для обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма назвал смартфоны самым неблагоприятным средством для учебы и поиска информации, потому что экран слишком маленький.

Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что, согласно новым санитарным правилам, школьникам запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны. Там уточнили, что планшетов и ноутбуков это не касается.

Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что ученики могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения.