Школьникам запретили пользоваться смартфонами 

Ученики школ не могут использовать личные мобильные телефоны для обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторое время назад директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма назвал смартфоны самым неблагоприятным средством для учебы и поиска информации, потому что экран слишком маленький.
Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что, согласно новым санитарным правилам, школьникам запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны. Там уточнили, что планшетов и ноутбуков это не касается.
Ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что ученики могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что главный враг людей — гаджеты. По его словам, люди живут очень коротко и неподробно, в сиюминутном информационном пространстве, но при помощи гаджетов им кажется, что они живут насыщенно и бурно. Люди испытывают ощущение, что побывали в том или ином месте, посмотрев фотографии и видеозаписи в интернете, но на самом деле они увидели ягодку на зубочистке, хотя в реальности там — ягодное поле.