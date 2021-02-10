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Москва

Уволенная «Краса Росгвардии» отказалась извиняться перед начальством 

РИА Новости 28 минут назад
Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова рассказала в интервью Московскому Комсомольцу, что не знает причину своего увольнения.

"Я считаю, что извиняться мне не за что", — сказала она.

По словам, Храмцовой, в тексте приказа нет уточнения, за какой именно проступок она была уволена. Она утверждает, что ей даже не дали забрать вещи и оставшиеся документы.

"Мне не дано читать чужие мысли руководителя, который подписал приказ", — заявила Храмцова.

Также девушка подала в суд на бывшее начальство с целью восстановиться в прежней должности. Помимо возвращения к работе Храмцова намерена добиться выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за "вынужденные прогулы".
Уволенная «Краса Росгвардии» потребует миллион рублей в суде
В декабре стало известно, что Храмцову уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе управления ведомства по Свердловской области уточнили, что увольнение связано с нарушением Храмцовой условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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Общество , Видео , Росгвардия , Московский комсомолец
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