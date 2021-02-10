Уволенная «Краса Росгвардии» отказалась извиняться перед начальством 

Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова рассказала в интервью Московскому Комсомольцу, что не знает причину своего увольнения.
"Я считаю, что извиняться мне не за что", — сказала она.
По словам, Храмцовой, в тексте приказа нет уточнения, за какой именно проступок она была уволена. Она утверждает, что ей даже не дали забрать вещи и оставшиеся документы.
"Мне не дано читать чужие мысли руководителя, который подписал приказ", — заявила Храмцова.
Также девушка подала в суд на бывшее начальство с целью восстановиться в прежней должности. Помимо возвращения к работе Храмцова намерена добиться выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за "вынужденные прогулы".
В декабре стало известно, что Храмцову уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе управления ведомства по Свердловской области уточнили, что увольнение связано с нарушением Храмцовой условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.