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Москва

«Фетиш придумали»: Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок 

News.ru 25 минут назад
Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок
Фото: РИА Новости
Масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Так он прокомментировал решение властей Удмуртии смягчить требования к ношению масок в регионе.

Затянувшееся наше болото с этими [ограничительными] мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное — стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией, — приводит слова Онищенко РИА Новости.

Решение удмуртских властей он назвал разумным и своевременным. Вместе с тем он призвал на фоне послаблений усилить мониторинг за соблюдением мер эпидемической безопасности на мероприятиях. В случае возникновения каких-либо ситуаций дополнительные меры можно будет принимать точечно, считает Онищенко.
В Роспотребнадзоре назвали срок отмены масок
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.
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Комментарии 3
Общество , Александр Бречалов , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости , Удмуртская Республика
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