Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок

Затянувшееся наше болото с этими [ограничительными] мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное — стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией, — приводит слова Онищенко РИА Новости.