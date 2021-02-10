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В РПЦ усомнились в эффективности запрета мата в соцсетях 

Артём Кульша 22 минуты назад
В РПЦ усомнились в эффективности запрета мата в соцсетях
Фото: Рамблер
Закон о запрете мата в социальных сетях, возможно, будет малоэффективен. Об этом епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил в своем телеграме.
1 февраля, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон об обязанности социальных сетей самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

«Вероятно, вступивший в силу закон будет столь же малоэффективен, сколь малоэффективна статья 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство". — Прим. ред.) в части борьбы с матерной лексикой в общественных местах», — заявил сегодня епископ Савва.

Он высказал мнение, что едва ли не каждый житель России может уличить себя в бытовом употреблении мата, и выразил сожаление в данной связи. Священник назвал использование мата проявлением культурного упадка, способствующим его усугублению.
На прошлой неделе журналист Никита Белов употребил мат по отношению к коллегам в ходе вечернего выпуска новостей на телеканале «Тюменское время». После этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Общество , Никита Белов , РПЦ
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