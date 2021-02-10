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Москва

Захарова удивила интернет мемом про Наташу 

Мария Иванова 25 минут назад
Захарова поздравила коллег мемом о котах Наташи
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника (10 февраля) мемом о котах Наташи. Картинку она опубликовала на своей странице в Facebook.
На фото коты будят Наташу, угрожая ей нотой протеста.

«Наташа, высылай этих дипломатов из комнаты и спи дальше», — написал в комментариях Peter Korobov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).


«Дипломатично так напомните лахматикам, что можно и без вискаса остаться)» — добавил Sergey Menshakov.


«С праздником! Но когда тебе пишут „НАТАША…“ а ты Мария, то это уже из другой „службы“)))» — заявил Кирилл Базылев.

Как писал «Рамблер», перед Новым годом МИД России опубликовал видеопоздравление с нарезкой из выступлений министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломаты отметили, что Лавров не только пишет стихи, но и «ими разговаривает».

«Уважаемые коллеги, друзья, многие понимают, что дальше так нельзя. Предложение пообщаться сегодня будет дистанционно. Это очень модно. Внутриполитический диалог, поиск баланса — оказались на грани коллапса. <..> Несмотря на ограничения даже в таких сферах, как санаторно-курортное лечение, мы продолжаем от будущей команды Байдена ждать каких-либо внятных предложений. Период правления Трампа вызывает сожаление», — сказал Лавров на видео.

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Комментарии
Общество , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД
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