Захарова поздравила коллег мемом о котах Наташи

«Наташа, высылай этих дипломатов из комнаты и спи дальше», — написал в комментариях Peter Korobov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Дипломатично так напомните лахматикам, что можно и без вискаса остаться)» — добавил Sergey Menshakov.
«С праздником! Но когда тебе пишут „НАТАША…“ а ты Мария, то это уже из другой „службы“)))» — заявил Кирилл Базылев.
«Уважаемые коллеги, друзья, многие понимают, что дальше так нельзя. Предложение пообщаться сегодня будет дистанционно. Это очень модно. Внутриполитический диалог, поиск баланса — оказались на грани коллапса. <..> Несмотря на ограничения даже в таких сферах, как санаторно-курортное лечение, мы продолжаем от будущей команды Байдена ждать каких-либо внятных предложений. Период правления Трампа вызывает сожаление», — сказал Лавров на видео.