Захарова поздравила коллег мемом о котах Наташи

«Наташа, высылай этих дипломатов из комнаты и спи дальше», — написал в комментариях Peter Korobov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Дипломатично так напомните лахматикам, что можно и без вискаса остаться)» — добавил Sergey Menshakov.

«С праздником! Но когда тебе пишут „НАТАША…“ а ты Мария, то это уже из другой „службы“)))» — заявил Кирилл Базылев.