В России изменили правила проведения ЕГЭ в 2021 году 

В 2021 году у российских школьников будет на семь дней больше, чтобы сдать ЕГЭ, сообщает РИА Новости. Таким образом Рособрнадзор решил подстраховаться на случай усложнения ситуации с коронавирусом.

Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что на дополнительную неделю смогут рассчитывать только те выпускники, у которых не будет возможности сдать экзамен в традиционных временных рамках (в июне) из-за пандемии.

По его словам, аналогичные меры были предприняты в прошлом году. Ввиду того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции непредсказуема, срок сдачи ЕГЭ решили продлить и в 2021 году.

«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — подчеркнул Музаев.