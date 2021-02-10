В России изменили правила проведения ЕГЭ в 2021 году 

В 2021 году у российских школьников будет на семь дней больше, чтобы сдать ЕГЭ, сообщает РИА Новости. Таким образом Рособрнадзор решил подстраховаться на случай усложнения ситуации с коронавирусом.
Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что на дополнительную неделю смогут рассчитывать только те выпускники, у которых не будет возможности сдать экзамен в традиционных временных рамках (в июне) из-за пандемии.
По его словам, аналогичные меры были предприняты в прошлом году. Ввиду того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции непредсказуема, срок сдачи ЕГЭ решили продлить и в 2021 году.
«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — подчеркнул Музаев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Единый государственный экзамен следует отменить. По его словам, тестирование не имеет ничего общего с образованием, потому что не способствует приобретению новых знаний, а заточен на натаскивание к самому экзамену. Парламентарий также указал на то, что родители школьников тратят много денег на подготовку детей к ЕГЭ. Политик подсчитал, что сейчас 43-65% учеников старших классов прибегают к услугам репетиторов. Он предложил отменить проведение ЕГЭ, а бюджетные средства, высвободившиеся в результате этого, направить на совершенствование образования.