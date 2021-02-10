Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Станцевавшую тверк в прямом эфире телеведущую показали на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире и удивила своих коллег. Ведущая британского шоу Good Morning Britain Шарлотта Хокинс (Charlotte Hawkins) продемонстрировала свои танцевальные способности в эфире программы. Так сотрудница телевидения отреагировала на различные ролики в TikTok, в которых пользователи социальной сети зажигательно танцуют под музыкальную тему ее передачи.
На одну из таких записей обратил внимание коллега Хокинс — ведущий Пирс Морган (Piers Morgan), который заметил видео с тверком. Сама Хокинс тут же заявила, что готова сделать подобный ролик и исполнила аналогичный танец, чем вызвала удивление работников студии.
Общество , Видео , В мире , Пирс Морган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат предстал на суде в виде грустного кота
01:07
Адвокат предстал на суде в виде грустного кота
В мире Общество
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Видео учений с экипажами армейской авиации
00:40
Видео учений с экипажами армейской авиации
Армия
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
00:52
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
Армия
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
01:22
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение