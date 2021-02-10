Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире и удивила своих коллег. Ведущая британского шоу Good Morning Britain Шарлотта Хокинс (Charlotte Hawkins) продемонстрировала свои танцевальные способности в эфире программы. Так сотрудница телевидения отреагировала на различные ролики в TikTok, в которых пользователи социальной сети зажигательно танцуют под музыкальную тему ее передачи.

На одну из таких записей обратил внимание коллега Хокинс — ведущий Пирс Морган (Piers Morgan), который заметил видео с тверком. Сама Хокинс тут же заявила, что готова сделать подобный ролик и исполнила аналогичный танец, чем вызвала удивление работников студии.