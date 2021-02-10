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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 млн 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
Коронавирус подтвердили у более 4 млн жителей России
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 14 494, при этом суточный показатель впервые с 17 октября оказался ниже 15 тыс. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,36%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО, Хакасии, Магаданской области (по 0,1%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Еврейской АО, Амурской области, Республике Алтай, Ингушетии и Чеченской республике (по 0,2%).
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В частности, за сутки было выявлено 1 169 заразившихся в Санкт-Петербурге, 456 — в Нижегородской области, 362 — в Воронежской области, 349 — в Ростовской области, 302 — в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 418 115 человек.

Выздоровевшие

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек.
Два дня число выписанных пациентов превышает количество новых выявленных случаев.
Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87,6% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 589 пациентов в Санкт-Петербурге, 499 — в Челябинской области, 498 — в Ивановской области, 445 — в Нижегородской области, 391 — в Ростовской области.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 536 против 530 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,95%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 54 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 24 — в Ростовской области, 22 — в Воронежской области, 17 — в Краснодарском крае, по — 15 в Красноярском крае и Нижегородской области.
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