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Назван срок отмены ограничений в Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
Аксенов назвал дату отмены ограничений в Крыму
Фото: РИА Новости
Основные сферы деятельности могут быть открыты в Крыму к 1 марта. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал глава региона Сергей Аксенов.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Аксенов провел заседание республиканского оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе него он рассказал, что на протяжении последних недель на полуострове снижается число выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — около тысячи за последнюю неделю.
«Если такая динамика будет, то к 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день», — сообщил глава Крыма, уточнив, что прежде всего речь идет о бизнесе, занимающемся досуговыми мероприятиями.
В ходе того же мероприятия главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская сообщила, что вакцинация от COVID-19 до 800 тысяч человек позволит властям региона уверенно пройти курортный сезон. Аксенов рассказал, что в настоящее время в Крыму имеется 15 тысяч доз вакцины «Спутник V», а еще 80 тысяч доз должны быть получены в течение месяца.
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Общество , Сергей Аксенов
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