Аксенов назвал дату отмены ограничений в Крыму

Основные сферы деятельности могут быть открыты в Крыму к 1 марта. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал глава региона Сергей Аксенов

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Аксенов провел заседание республиканского оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе него он рассказал, что на протяжении последних недель на полуострове снижается число выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — около тысячи за последнюю неделю.

«Если такая динамика будет, то к 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день», — сообщил глава Крыма, уточнив, что прежде всего речь идет о бизнесе, занимающемся досуговыми мероприятиями.

В ходе того же мероприятия главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская сообщила, что вакцинация от COVID-19 до 800 тысяч человек позволит властям региона уверенно пройти курортный сезон. Аксенов рассказал, что в настоящее время в Крыму имеется 15 тысяч доз вакцины «Спутник V», а еще 80 тысяч доз должны быть получены в течение месяца.