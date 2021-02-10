Пока вы спали: первый регион РФ объявил об отмене масок 

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В Удмуртии с 12 февраля будет отменено обязательное ношение масок. Об этом глава республики Александр Бречалов заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер», — пояснил глава региона и призвав тех, кто не переболел коронавирусом, а также пока проходит вакцинацию, «поберечься» и все же использовать маску в общественных местах.

Разработан новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, который позволяет сократить время получения результата в три-четыре раза. Об этом говорится в сообщении сайте Роспотребнадзора.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в 3-4 раза. Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца», — пояснили в ведомстве.

Используя технологию подмены номера телефона, мошенники сумели обмануть оператора, получить доступ к аккаунту пользователя «Авито» и вывести крупную сумму денег. В компании заверили, что изменили систему доступа к аккаунтам и для идентификации клиентов теперь запрашивают дополнительные данные, пишет «Коммерсант».

По данным издания, пользователь площадки продал через сервис «Авито Доставка» товар на сумму 119 тысяч. Товар передали службе доставки, а когда покупатель получил его, аккаунт продавца взломали, так как для идентификации достаточно было звонка в поддержку с номера, привязанного к профилю «Авито». После восстановления доступа оказалось, что все данные сменены, а денег на счету уже нет.

За прошлый год жители России рефинансировали 234 тысяч ипотечных кредитов на сумму порядка 600 млрд рублей. Эксперты отмечают, что бум рефинансирования ипотеки создал риск перегрева рынка, так как существенно выросла доля кредитов с платежом к доходу выше 80%, пишет газета «Известия».

При этом аналитики ожидают, что ЦБ России повысит ключевую ставку и будет отменена льготная ипотечная программа, что потянет за собой рост ставок и снижение темпов жилищного кредитования, а также рефинансирования.

Мощный снегопад начнется в Москве 11 февраля и продлится до 13-14 февраля. Объем снега будут огромен, жителей столицы ожидает снежный коллапс, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам Вильфанда, в результате высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 50-55 см. «Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 мм осадков», — напомнил он.