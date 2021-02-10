Видео с правилами выгула собак в мороз 

8 февраля ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как нужно правильно выгуливать собак в сильные морозы.

По его словам, собаки хорошо переносят температуру до минус 10 градусов по Цельсию. От минус 10 и до минус 20 градусов стоит сократить прогулки, а в минус 30 — исключить их совсем.

"Чтобы придать шерсти и коже водоотталкивающие свойства, используют мази на основе жидкого парафина, кремы, можно жидкий парафин. У защитных мазей есть только один недостаток — они могут приклеивать к себе загрязнения, поэтому гигиеническую чистку лапок после прогулки нужно делать", — объяснил ветеринар.