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Москва

Андреева попарилась в бане в виде сеновала 

Елена Прошина 25 минут назад
Андреева попарилась в бане в виде сеновала
Фото: РИА Новости
Журналистка Екатерина Андреева попарилась в бане в виде сеновала. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Вчера телеведущая опубликовала свою фотографию в тулупе в бане, пол и лежаки в которой уложены сеном.

«Я влюбилась в бани Репино. Они чудо как хороши. Иммунитет укрепляют, дух закаляют, негу приносят, токсины выводят, расслабление мышцам дают, ароматами наполняют, и ни одного побочного эффекта. А шишки на закуску в варенье на зависть белкам и другим…» — написала она в подписи к снимку.

В комментариях пользователи социальной сети назвали Андрееву красавицей и царицей, высказали мнение, что тулуп ей очень идет, что он однозначно лучше защитной маски, и пожелали ей «С легким паром!».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», певица Маша Распутина опубликовала в своем инстаграме видеозапись, на которой ходит в бикини по помещению. В подписи она написала, что всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо, а пользователи социальной сети в комментариях похвалили ее фигуру.
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Комментарии
Общество , Екатерина Андреева
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