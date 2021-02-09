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Анонсированную Путиным «Лайт-вакцину» зарегистрируют в марте 

BFM.RU 2 часа назад
Анонсированную Путиным «Лайт-вакцину» зарегистрируют в марте
Фото: РИА Новости
Минпромторг ожидает регистрацию «Спутника Лайт» во второй половине марта. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«По вакцине «Спутник Лайт» продолжаются клинические исследования, ожидаем ее регистрации во второй половине марта», — сказал министр.

Кроме того, идет подготовка к промышленному производству стабильной формы «Спутника V». Ее можно будет хранить в обычном холодильнике.
«Коммерсантъ» напоминает, что «Лайт-вакцину» в декабре прошлого года анонсировал Владимир Путин. А уже в начале января Минздрав разрешил клинические испытания на 150 добровольцах. «Лайт-вакцина» — это первый компонент «Спутника V». Она обеспечит иммунитет на срок до четырех месяцев. Препарат будет поставляться в страны, которые находятся на пике заболеваемости. Для России основным будет «Спутник V», уточняет газета.
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Общество , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг , Минздрав РФ , Интерфакс
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