Анонсированную Путиным «Лайт-вакцину» зарегистрируют в марте 

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«По вакцине «Спутник Лайт» продолжаются клинические исследования, ожидаем ее регистрации во второй половине марта», — сказал министр.

Кроме того, идет подготовка к промышленному производству стабильной формы «Спутника V». Ее можно будет хранить в обычном холодильнике.