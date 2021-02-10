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Дизайнер Филипп Плейн ответил на обвинении в «ненависти работать с геями» 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
Дизайнер Филипп Плейн ответил на обвинения в гомофобии
Фото: @philippplein
Немецкий модельер Филипп Плейн, создавший бренд Philipp Plein, ответил на обвинения в гомофобии и дискриминации сотрудников. Свою позицию он объяснил в Instagram-аккаунте.
Плейн отметил, что уволил сотрудника, подавшего против него иск, из-за плохого исполнения работы.

«Прискорбно видеть, как некоторые люди пытаются использовать свою сексуальную ориентацию как способ получить собственную выгоду. Я работаю в индустрии моды почти с 20 лет. И за это время я не сталкивался ни с одним обвинением в дискриминации», — написал дизайнер.

По словам Плейна, он работал с представителями различных ориентаций и гендеров, и несмотря на то что многие поклонники считали его геем, никогда не доказывал обратное, поскольку не видит в этом ничего плохого.
Он напомнил, что сделал первое фэшн-шоу с участием исключительно чернокожих моделей задолго до появления движения Black Lives Matter, а в 2013 году устроил глобальную кампанию с трансгендерной моделью и целующимися мужчинами.

«Быть гетеросексуальным дизайнером в индустрии, где в основном доминируют гомосексуальные модельеры и модные редакторы, сложно и так было всегда! Я, вероятно, получил больше ненависти, неприятия, ревности, моббинга, критики и дискриминации, чем кто-либо прежде в этой индустрии», — заключил модельер.

Ранее бывший сотрудник компании Амро Алсолейби подал судебный иск к американскому подразделению бренда и самому дизайнеру, заявив, что Плейн часто допускал в его адрес гомофобные оскорбления. Мужчина добавил, что модельер вел себя подобным образом и с другими сотрудниками с гомосексуальной ориентацией и открыто говорил: «Ненавижу работать с геями».
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Общество , Шоу-бизнес , Филипп Плейн
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