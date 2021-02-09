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Мутировавший штамм COVID-19 из Англии убивает чаще 

ИД «Собеседник» 34 минуты назад
Мутировавший штамм COVID-19 из Англии убивает чаще
Фото: globallookpress.com
Британский штамм коронавируса оказался на 35% более летальным, как показывает новое исследование.
До последнего времени было принято считать, что мутировавшие штаммы коронавируса заражают больше людей, но не вызывают большей смертности. И вот теперь исследователи доказали, что господствующий в Великобритании новый штамм, который называют «вирусом из Кента», не только более активно распространяется, но и убивает больше пациентов. Так, с ноября прошлого года по январь нынешнего авторы исследования отследили около миллиона прошедших через тесты на COVID-19 пациентов. Среди них было и чуть более 3 000 человек, которые скончались впоследствии от коронавируса.
После учета всех факторов, влияющих на исход COVID-19, было установлено, что заболевшие новым штаммом коронавируса умирали на 35% чаще, по сравнению с теми, кто страдал от прежних версий. При этом абсолютный риск смерти у пациентов в возрасте до 54 лет оставался низким вне зависимости от типа попавшего в их организм вируса. Но для старшей возрастной группы мутация была более опасная.
Для женщин в возрасте от 70 до 84 лет риск смерти в течение 28 дней после заражения с 2,9% при старой версии вируса увеличивался до 3,7% при попадании в организм мутантного штамма. А для женщин старше 85 лет — с 12,8% до 16,4%. Для мужчин в возрасте от 70 до 84 риск вырастал с 4,7% до 6,1%, а для лиц старше 85 — с 17,1% до 21,7%.
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Общество , Великобритания
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