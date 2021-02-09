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Москва

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Монголии 

Российская Газета 57 минут назад
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Монголии
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" для применения в этой стране, — сообщили в РФПИ.
Регистрация проведена по ускоренной процедуре (emergency use authorization), без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ — ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.
Монголия стала 23-й страной мира, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Ранее препарат был одобрен в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Пакистане.
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