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Госдума введет штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона об интернете 

Вероника Полынина 56 минут назад
Госдума введет штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона об интернете
Фото: РИА Новости
Госдума приняла во втором чтении законопроект о крупных штрафах для операторов связи за отсутствие оборудование для устойчивой работы интернета на территории РФ, сообщает ТАСС.
Законопроект предполагает штрафовать операторов за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования».
Как будет действовать закон о «суверенном интернете»?
Должностным лицам за такие нарушения грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям (ИП) — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 300 до 500 тысяч рублей.
За повторное нарушение в течение одного года штрафы для должностных лиц повышаются до 30-50 тысяч рублей, для ИП — до 60-100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч — 1 млн рублей.
Отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тысяч рублей, на должностных лиц — 10-20 тысяч рублей, на ИП — 30-50 тысяч рублей, на юрлиц — 300-500 тысяч рублей. Штрафы повышаются при повторном нарушение в течение года.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в силу вступил закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне. Документ предусматривает сотрудничество операторов с Роскомнадзором в случае обрыва связи.
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Общество
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