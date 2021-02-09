В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя 

России. Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки России", сообщает во вторник МЧС

"В номинации "Лучшая служебная собака — спасатель России" победила собака Акай, которая служит в МЧС России порядка восьми лет. Собака работает в тандеме со спасателем 2-го класса поисково-спасательного отряда МЧС по Калининградской области Александром Александровым, который в 2020 году стал лучшим спасателем — кинологом МЧС России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Акай родился в 2013 году. Основная специализация пса породы бордер колли — поиск пропавших в лесу людей. Только в прошлом году служебная собака стала участником 32 поисково-спасательных операций.

Однажды Акай помог отыскать в болотистой местности заблудившихся в лесу женщину с ребенком, которых к тому моменту искали уже два дня, отмечают в министерстве. За это время потерявшиеся ушли достаточно далеко, поэтому эвакуировать их пришлось с помощью вертолета.

"Собака аттестована на работу с двумя кинологами — это значит, что может полноценно выполнять свои функции с каждым из них. Стоит отметить, что эта порода очень быстро обучаема и считается самой интеллектуальной среди собак", — подчеркивает МЧС России.

Конкурс "Лучшие собаки России" проводится в стране с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых структур вместе со своими служебными собаками.