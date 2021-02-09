Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя 

РИА Новости 58 минут назад
В России выбрали лучшую служебную собаку-спасателя
Фото: МЧС России
Восьмилетний бордер-колли Акай из Калининградской области признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам ежегодного конкурса "Лучшие собаки России", сообщает во вторник МЧС России.

"В номинации "Лучшая служебная собака — спасатель России" победила собака Акай, которая служит в МЧС России порядка восьми лет. Собака работает в тандеме со спасателем 2-го класса поисково-спасательного отряда МЧС по Калининградской области Александром Александровым, который в 2020 году стал лучшим спасателем — кинологом МЧС России", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Акай родился в 2013 году. Основная специализация пса породы бордер колли — поиск пропавших в лесу людей. Только в прошлом году служебная собака стала участником 32 поисково-спасательных операций.
Однажды Акай помог отыскать в болотистой местности заблудившихся в лесу женщину с ребенком, которых к тому моменту искали уже два дня, отмечают в министерстве. За это время потерявшиеся ушли достаточно далеко, поэтому эвакуировать их пришлось с помощью вертолета.

"Собака аттестована на работу с двумя кинологами — это значит, что может полноценно выполнять свои функции с каждым из них. Стоит отметить, что эта порода очень быстро обучаема и считается самой интеллектуальной среди собак", — подчеркивает МЧС России.

Конкурс "Лучшие собаки России" проводится в стране с 2017 года. Участие в нем принимают лучшие кинологи силовых структур вместе со своими служебными собаками.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
Общество , Александр Александров , МЧС , РИА Новости , Калининградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение