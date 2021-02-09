Год науки и технологий открыли в детском технопарке Реутова 

»В детском технопарке «Изобретариум» прошло торжественное открытие Года науки и технологий. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки. Участие в нем приняли заместитель главы администрации города Ольга Репина, заместитель генерального директора АО «ВПК „НПО машиностроения“ по коммуникациям и корпоративным вопросам Антон Дегтярев, начальник управления образования горадминистрации Иван Гетман», — говорится в сообщении.

Репина поблагодарила сотрудников и воспитанников технопарка за помощь во время пандемии коронавируса. В частности, они печатали защитные экраны для медиков на 3D-принтере. Дегтярев отметил, что администрация Реутова, «Изобретариум» и «НПО машиностроения» делают многое для развития науки в Реутове.

«Подрастающее поколение всегда среди наших приоритетов. И мы хотим, чтобы вы сначала в «Изобретариуме» и лицее, а потом на аэрокосмическом факультете МГТУ имени Н. Э. Баумана делали уверенные шаги в научной сфере», — сказал Дегтярев.

Лучших воспитанников «Изобретариума», победителей и призеров всероссийских конкурсов наградили памятными подарками от Союза машиностроителей России.

Во время мероприятия можно было посетить лаборатории технопарка, сделать сувенир своими руками с использованием высокотехнологичного оборудования. Кроме того, воспитанники играли в футбол, управляя роботами, было показано химическое шоу.