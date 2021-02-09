Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Год науки и технологий открыли в детском технопарке Реутова 

РИАМО 1 час назад
Год науки и технологий открыли в детском технопарке Реутова
Фото: пресс-служба администрации Реутова
Сотрудники центра научно-технического творчества и представители градообразующего предприятия АО «ВПК „НПО машиностроения“ открыли Год науки и технологий в детском технопарке „Изобретариум“ подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, члена Московского областного Регионального совета Союза машиностроителей России Станислава Каторова.

»В детском технопарке «Изобретариум» прошло торжественное открытие Года науки и технологий. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки. Участие в нем приняли заместитель главы администрации города Ольга Репина, заместитель генерального директора АО «ВПК „НПО машиностроения“ по коммуникациям и корпоративным вопросам Антон Дегтярев, начальник управления образования горадминистрации Иван Гетман», — говорится в сообщении.

Репина поблагодарила сотрудников и воспитанников технопарка за помощь во время пандемии коронавируса. В частности, они печатали защитные экраны для медиков на 3D-принтере. Дегтярев отметил, что администрация Реутова, «Изобретариум» и «НПО машиностроения» делают многое для развития науки в Реутове.

«Подрастающее поколение всегда среди наших приоритетов. И мы хотим, чтобы вы сначала в «Изобретариуме» и лицее, а потом на аэрокосмическом факультете МГТУ имени Н. Э. Баумана делали уверенные шаги в научной сфере», — сказал Дегтярев.

Лучших воспитанников «Изобретариума», победителей и призеров всероссийских конкурсов наградили памятными подарками от Союза машиностроителей России.
Во время мероприятия можно было посетить лаборатории технопарка, сделать сувенир своими руками с использованием высокотехнологичного оборудования. Кроме того, воспитанники играли в футбол, управляя роботами, было показано химическое шоу.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
РИАМО: последние новости
Блогеры и писатели призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку Блогеры и писатели призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский 1728 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки 1728 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Комментарии
Общество , Ольга Репина , Станислав Каторов , Союзмаш , ВПК НПО Машиностроения , Москва , Московская область , Реутов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение