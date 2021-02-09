Алушта перейдет на режимную подачу воды 

График подачи воды по пять часов утром и вечером будет введен в крымской Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города водохранилище, сообщила глава горадминистрации Галина Огнева.
"Суточный приток в среднем 20 тысяч кубометров, расход также 20 тысяч кубометров. Запас воды не растет. Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город. 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00", — написала Огнева на своей странице в соцсети Facebook.
На сегодняшний день в Изобильненском водохранилище (район Алушты) 2,8 миллиона кубических метров воды (полный объем — около 12,7 миллиона кубометров), отметила она.
Окончательное решение о переходе на утвержденный график подачи воды будет принято 25 февраля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты, подчеркнула Огнева.
Алушта в основном снабжается водой из Изобильненского водохранилища, которое из-за засухи сильно обмелело. В конце декабря Ялта перешла на почасовой график подачи воды, однако после январских осадков вода подается в дома круглосуточно. Наиболее сложная ситуация с водой сложилась в Симферополе — вода подается по три часа утром и вечером.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.