Алушта перейдет на режимную подачу воды 

"Суточный приток в среднем 20 тысяч кубометров, расход также 20 тысяч кубометров. Запас воды не растет. Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город. 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00", — написала Огнева на своей странице в соцсети Facebook.