РВИО представило архивные материалы о ветеране Артёменко 

Согласно архивным данным, Игнат Сергеевич Артёменко родился в селе Виляховка (Белорусская ССР, Могилёвская область, Быховский район).

«Войну встретил 14-летним подростком на малой родине, работая в колхозе имени Будённого. Партизанское движение на Могилёвщине было организовано с первых дней войны, весной 1942 года Игнат Артёменко начал помогать партизанам, собирая и храня по их просьбе в своём огороде оружие. Осенью того же года был доставлен на допрос в немецкую комендатуру, в ходе которого не сообщил никаких сведений и не выдал партизан. Совершил побег от конвойного, вернулся домой и затем ушёл в лес, где находился несколько месяцев», — сообщили в РВИО.

Согласно учётно-послужным документам о военной службе в Красной армии, Артеменко с 10 декабря 1943 года по 28 февраля 1944 года проходил службу в партизанском отряде №810 Белорусского штаба партизанского движения. После освобождения от нацистской оккупации был призван Быховским РВК Могилёвской области и направлен в 251-й запасной стрелковый полк, где проходил службу в должности стрелка.

В феврале 1944 года после встречи с регулярными войсками, прорвавшими линию фронта на реке Днепр, молодых людей, не достигших призывного возраста, отпустили домой до призыва военкоматом.

Игнат Артёменко вернулся домой и участвовал в разминировании родной деревни.

В декабре 1944 года официально призван в Красную армию и направлен в 251-й запасной стрелковый полк, где проходил службу в должности стрелка.

С марта 1945 года — разведчик 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии.

В ночь с 19 на 20 апреля 1945 года началось форсирование реки Одер. Артёменко получил задание вместе с разведчиками форсировать второй «рукав».

«В ходе выполнения боевого задания вместе с группой разведчиков попал под обстрел, был тяжело ранен в ногу и позвоночник, отправлен в медсанбат, затем — в госпиталь, где сделали операцию по удалению осколка из ноги. Два осколка остались в позвоночнике, операцию делать не стали во избежание тяжёлых последствий», — сообщили в РВИО.

В сентябре 1945 года был выписан из госпиталя и назначен на должность заведующего складом 86-го санитарно-эпидемиологического отряда 65-й армии Северной группы войск.

В январе 1952 года был назначен на должность начальника хозчасти в учебно-испытательный авиаполк академии имени Жуковского (Москва), а в январе 1955 года — адъютантом к начальнику академии имени Жуковского.

Отмечается, что Артёменко был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «30 лет Советской Армии и Флота», медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени.