Жители российского города пожаловались на желтый снег

Жители Краснодара пожаловались на снег необычного цвета на улицах города и запечатлели его на видео. Запись размещена в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray , посвященном жизни на Кубани.

Подписчики социальной сети утверждают, что сугробы желтого цвета образовались в нескольких различных местах. В том числе, осадки неестественного оттенка выпали в других городах Краснодарского края, а также в Республике Адыгея.

Так, один из жителей населенного пункта Адыгеи, удивленный необычным явлением, снял на камеру выпавшие в регионе осадки. Запись публикует издание Lenta.ru.