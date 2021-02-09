Жители российского города пожаловались на желтый снег

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Москва

Жители российского города показали на видео желтый снег 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
Жители Краснодара пожаловались на снег необычного цвета на улицах города и запечатлели его на видео. Запись размещена в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, посвященном жизни на Кубани.
Подписчики социальной сети утверждают, что сугробы желтого цвета образовались в нескольких различных местах. В том числе, осадки неестественного оттенка выпали в других городах Краснодарского края, а также в Республике Адыгея.
Так, один из жителей населенного пункта Адыгеи, удивленный необычным явлением, снял на камеру выпавшие в регионе осадки. Запись публикует издание Lenta.ru.
Общество , Видео , Lenta.ru
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