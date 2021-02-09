Почему системные сбои в работе Роспатента убивают россиян 

Как сбои в работе Роспатента оставили россиян без лекарств

Новый коронавирус COVID-19 в очередной раз продемонстрировал, как хрупка человеческая жизнь и как легко может разразиться пандемия. Странам пришлось в кратчайшие сроки разрабатывать вакцины или закупать их. Миллионы человек умерли, так и не дождавшись помощи. В то же время «привычные» вирусные эпидемии, которые уже давно убивают нас, продолжают это делать. Однако с одной знакомой болезнью дела обстоят и вовсе парадоксально: от неё уже выпускается эффективное лекарство, но большинству заболевших всё же придётся умереть. Об этом пишут "Известия".

Для привлечения внимания к глобальной проблеме ВОЗ учредила Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он отмечается 28 июля — в день рождения Баруха Самюэля Блумберга, американского врача и учёного, получившего в 1976 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие вируса гепатита B и исследования в области его лечения. Именно гепатиты В и С, передающиеся при контакте с заражённой кровью, приводят к развитию хронических поражений печени: до 78% случаев заболевания обусловлены им.

Эта болезнь может развиться у любого, кто хотя бы однажды посещал стоматолога, салон красоты или перенес переливание крови. Вирусный гепатит передаётся при контакте с инфицированной кровью, но при этом в 50–100 раз более заразен, чем ВИЧ, а также отличается повышенной устойчивостью к низким и высоким температурам и воздействию кислот. То, что вирусным гепатитом болеют только инъекционные наркоманы — миф. Заразиться можно при любой операции, через инъекционное оборудование, при акупунктуре, пирсинге, в процессе татуирования и татуажа, обычном маникюре и педикюре.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире 71 миллион человек (1% населения) были инфицированы гепатитом C (HCV) по состоянию на 2017 год и по крайней мере 391 миллион человек, или 5% населения мира, страдали от хронического гепатита В (HBV). В отличие от широко известной «желтухи» — гепатитa А — эти виды приводят к циррозу и раку печени. Гепатит С не зря называют «ласковым убийцей». Коварство этого вирусного заболевания в том, что приблизительно в 80% случаев первичная инфекция протекает бессимптомно, и при этом у более чем половины — 55–85% инфицированных — развивается хроническое поражение печени.

Гепатит С распространен во всем мире. По оценкам ВОЗ, наиболее часто он встречается в Восточном Средиземноморье и Европейском регионе ВОЗ, где в 2015 году распространенность HCV, по оценкам, составила соответственно 2,3% и 1,5%. В 2016 от гепатита С умерли приблизительно 399 000 человек, главным образом в результате цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени).

«Врачи без границ» сообщают, что в настоящее время болезнь ежегодно уносит жизнь 700 000 человек, большинство из которых живут в развивающихся странах, где доступ к диагностике и лечению заболевания отсутствует или ограничен. Так, по их сведениям, около 12% населения Египта страдает гепатитом С. Компания «Янссен» приводит следующие данные: каждый год вирус поражает 3-4 миллиона человек, и сейчас около 150 миллионов пациентов страдают хронической формой гепатита С.

Количественные оценки разнятся, однако все эксперты сходятся в том, что гепатит — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний во всем мире. Из-за бессимптомности вируса его сложно выявить на ранних стадиях. В большинстве случаев люди долгие годы не подозревают, что больны и при этом заражают окружающих. Вирус гепатита С люди часто обнаруживают случайно: сдав анализ крови для рядового медицинского обследования или донорства.

Если от гепатита В существует вакцина, позволяющая предупредить заболевание, то от гепатита С её просто нет. Однако схема лечения существует, и настолько эффективная, что приводит к выздоровлению 95% пациентов. Так что же, радоваться тому, что человечество победило очередную смертельно опасную болезнь, как бубонную чуму и чёрную оспу? Увы, нет. Современная терапия с использованием пангенотипных противовирусных препаратов прямого действия (ПППД), которые рекомендуются в обновленном руководстве ВОЗ от 2018 года, недоступна для большинства заболевших.

Американская компания-производитель «Гилеад», выпустившая на рынок препарат «Софосбувир», установила на территории США цену в 1000 долларов США за одну таблетку. Таким образом, стоимость 12-недельного курса лечения составила 84 тысячи долларов. Медицинская гуманитарная организация «Врачи мира» приводит график стоимости препарата в разных странах в 2016 году.

Врачи без границ

Пациенты в Великобритании должны были отдать за право выжить 53 тыс. долларов США, французы — 46 тыс., австралийцы — 45 тыс.

Практически сразу же после выхода софосбувира на мировой рынок ученый из Ливерпульского университета задался вопросом, сколько на самом деле стоит произвести софосбувир. По его расчетам, цена за 12-недельный курс лечения дженериком должна составлять примерно 42 доллара США.

Компания «Гилеад» подписала лицензионные соглашения с семью индийскими фармацевтическим компаниям, которые начали производство дженерика препарата софосбувир для бедных стран. Стоимость изначально составляла 101 доллар за полный курс лечения, то есть 1,20 доллара за таблетку. На июнь 2019 г. цена софосбувира на коммерческом рынке Индии составляла 93 доллара США за курс продолжительностью 12 недель. Однако продавать дженерики по этой цене производители имеют право только в строго оговоренных в соглашении странах. Как заявляют «Врачи без границ», «соглашение исключает ряд стран со средним уровнем дохода, оставляя без лечения около 49 млн человек — свыше 40%» от общего числа страдающих гепатитом С.

«Врачам без границ» вторит ВОЗ: «Во многих странах (главным образом, в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего) благодаря появлению препаратов-дженериков цены резко снизились. Доступ к лечению HCV улучшается, но остается слишком ограниченным… к концу 2017 г. среди диагностированных носителей хронической инфекции HCV курс лечения ПППД прошли около 5 миллионов больных. Для достижения поставленной на 2030 г. цели по обеспечению лечением 80% инфицированных HCV во всем мире требуется сделать еще очень многое».

При этом в странах, где препарат не запатентован, конкуренция среди производителей дженериков привела к тому, что цена лекарства снизилась даже до 61 доллара за тот же курс.

А что в России? У нас в стране гепатит B и C включен в список социально значимых заболеваний, а «Софосбувир» с декабря 2018 года — в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Однако это мало что дало — россиянам мешают выжить и вылечиться патентные барьеры. «Гилеад» не считает Россию бедной, поэтому дешёвые и доступные всем заболевшим дженерики производить не даст. В сентябре 2017 года начались поставки софосбувира в РФ по цене за курс 675 000 рублей (более 11,5 тыс. долларов). Стоимость комбинации препаратов софосбувир и даклатасвир на 12 недель, с учетом средневзвешенной цены последнего, составила 1 033 156,13 рублей (17,8 тыс. долларов США). После призывов и обращений к производителю общественных организаций и Минздрава , цена без НДС снизилась с 217 тыс. рублей за упаковку до 126 тыс. рублей (138,6 тыс. рублей с НДС 10%). В феврале прошлого года движение «Коалиция по готовности к лечению» сообщило о том, что предельная цена за упаковку (с учетом НДС) составит 81,9 тыс. рублей ($ 1215), а стоимость курса лечения 12 недель — 245,8 тыс. рублей. В комбинации с даклатасвиром — 470 тыс. рублей.

Постепенно цена на препарат снижалась, оставаясь, однако, очень высокой. В 2018 году стоимость курса лечения с помощью ПППД гепатита С в России достигала 800 тыс. рублей. Как сообщает в своём отчете «Коалиция по готовности к лечению», «это значительно выше, чем доступные публично цены в некоторых странах с высоким уровнем дохода (например, Италия, Испания, Великобритания и др.), в несколько раз выше, чем цена оригинальной схемы в Бразилии (страна БРИКС , как и Россия), и в несколько десятков раз выше, чем цены в соседних странах с уровнем дохода выше среднего, где доступны дженерики (например, Беларусь и Казахстан). Дженерики ПППД в ряде государств стоят менее чем 100 долларов США за курс 12 недель (6 300 рублей по текущему курсу)».

То есть патентные барьеры убивают россиян ценой в самом буквальном смысле слова.

Так, в июне 2020 года была восстановлена легальная монополия лицензиата «Гилеад», компании «Фармстандарт» , на производство и реализацию в России софосбувира. Производитель установил для России цены, во много раз превосходящие стоимость препарата в других странах СНГ. После перерегистрации цен ориентировочная стоимость трехмесячного курса софосбувира и даклатасвира составит около 378 тысяч рублей.

Кроме того, патенты и патентные заявки на действующее вещество софосбувир были аннулированы или отклонены во многих странах, в том числе Аргентине, Бразилии, Египте, Китае, Марокко, Украине и на территории всего Европейского Союза . Они услышали глас разума и призыв «Врачей мира» (Médecins du Monde), «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières), Just Treatment и других общественных организаций, которые настаивают на том, что «патенты и ограничительные лицензионные соглашения не должны стать препятствием на пути усилий развивающихся стран предоставить людям лечение, необходимое для их выживания».

Отметим, что российский производитель лекарств «Фармасинтез» успешно оспорил в Роспатенте патент «Гилеада» на чистый софосбувир. Однако производитель воспользовался правовой лазейкой и добился в суде продления охраны до 2031 года. Заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов сообщил, что компания продолжит бороться, и решение будет оспорено в Конституционном Суде РФ.

«В 2020 году федеральный бюджет на закупки лекарств от гепатита C увеличился почти в 2,5 раза, составив около 2 млрд руб. Расчетное число пациентов, которые могли бы быть обеспечены терапией в 2019 году, составило более 15,6 тыс. человек. Это менее 0,5% от общего оценочного количества пациентов c хроническим гепатитом С, которое, по данным 2019 года, составляет 3,5 млн человек. Таким образом, миллионам страдающих от смертельно опасного заболевания граждан РФ необходимо лекарство, и получить его мешает лишь неохраноспособный патент. Все это указывает на системные сбои в работе как Роспатента, так и Суда по интеллектуальным правам, которые в итоге позволяют охранять то, что не охраняется», — отметил Анатолий Семенов.

Особенность патента «Гилеада» состояла в том, что первый пункт формулы описывал смесь из 64-х возможных компонентов или один из них («изопропиловый эфир или его стереоизомер»), а в восьмом пункте формулы речь шла уже конкретно о софосбувире — одном из вариантов этих возможных 64-х компонентов (S-стереоизомер изопропила). Важно, что пункты формулы были заявлены независимыми, то есть они не могли описывать одно и то же, дублировать друг друга. Что также важно — на момент подачи заявки правообладатель не раскрыл свойства и способ получения софосбувира. Хотя это обязательное условие в соответствии с российскими и международными нормами патентного права.

«Фармасинтез» по примеру коллег в других странах обратился с жалобой в российское патентное ведомство, указывая на отсутствие раскрытия софосбувира. Роспатент признал доводы «Фармасинтеза» убедительными и аннулировал охрану патента в части 8-14 пунктов формулы. Чистый софосбувир перешел в общественное достояние. Однако Роспатент принял решение «и вашим и нашим», отказавшись аннулировать оговорку «или его стереоизомер», тем самым оставив и «Фармасинтез» и «Гилеад» в полной неопределенности — распространяется ли остаток формулы на софосбувир, который также является одним из 64-х возможных её стереоизомеров.

Что же остаётся россиянам? Надеяться, что победит человечность и закон — это тот случай, когда они на одной стороне.