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В Петербурге за сутки провели 14,5 тысяч исследований на коронавирус 

RT на русском 1 час назад
В Петербурге за сутки провели 14,5 тысячи исследований на коронавирус
Фото: Reuters
По данным на вторник, 9 февраля, в Петербурге за сутки ещё 14,5 тыс. человек сдали тесты на наличие коронавируса.
Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 557 человек. Обработано 6414 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — сообщили в администрации города.

Ранее врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по восстановлению после COVID-19.
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Общество , РАН , Санкт-Петербург
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