В Петербурге за сутки провели 14,5 тысячи исследований на коронавирус

По данным на вторник, 9 февраля, в Петербурге за сутки ещё 14,5 тыс. человек сдали тесты на наличие коронавируса.
Об этом сообщает kp.ru.
«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 557 человек. Обработано 6414 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — сообщили в администрации города.
Ранее врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по восстановлению после COVID-19.