В Госдуме Познеру посоветовали «собирать чемодан» и уезжать 

Журналист Владимир Познер и подобные ему люди должны переехать в страны, которые нравятся им больше России. Об этом депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил «Царьграду».
На днях, как сообщал «Рамблер», Познер заявил, что лучше всего ему живется во Франции, потому что там он чувствует себя по-настоящему дома.
Сегодня Водолацкий упрекнул его и подобных ему людей за недостаточно большую любовь к стране, которая относится к ним с уважением, всеми благами чьего бюджета они пользуются, где зарабатывают деньги. Он напомнил, что во Франции еженедельно проходят акции протеста, а из-за огромного числа мигрантов по ночам царят грабежи и насилие, из-за чего местным жителям страшно выходить на улицу.
«Все знают, что происходит во Франции. И этот человек выбирает Францию! А что вы здесь (в России. — Прим. ред.) делаете? Кто вас здесь держит? Собирайте чемоданы и спокойно езжайте в ту страну. Не надо сегодня из России делать дойную корову и потом ее же хаять на всех уровнях. Такие люди провоцируют наше гражданское общество. Они развращают наше общество!» — заявил парламентарий.