В Госдуме Познеру посоветовали «собирать чемодан» и уезжать 

На днях, как сообщал «Рамблер», Познер заявил, что лучше всего ему живется во Франции, потому что там он чувствует себя по-настоящему дома.

Сегодня Водолацкий упрекнул его и подобных ему людей за недостаточно большую любовь к стране, которая относится к ним с уважением, всеми благами чьего бюджета они пользуются, где зарабатывают деньги. Он напомнил, что во Франции еженедельно проходят акции протеста, а из-за огромного числа мигрантов по ночам царят грабежи и насилие, из-за чего местным жителям страшно выходить на улицу.