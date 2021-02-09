Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма 

"Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением. Мы утвердили отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку и доставку до всех населенных пунктов, с учетом перспектив развития Крыма", — сказал Хуснуллин во время совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.