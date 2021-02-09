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Москва

Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма 

РИА Новости 2 часа назад
Хуснуллин рассказал о программе водоснабжения Крыма
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал вопрос обеспечения качественного водоснабжения Крыма одним из важнейших направлений работы и добавил, что в этих целях к реализации запланировано порядка 65 различных мероприятий.

"Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением. Мы утвердили отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку и доставку до всех населенных пунктов, с учетом перспектив развития Крыма", — сказал Хуснуллин во время совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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Общество , Марат Хуснуллин , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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