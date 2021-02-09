Бизнес-омбудсмен Титов рассказал о визите Путина в Абрау-Дюрсо

«Это было, по-моему, в 2014-м. Может быть, вот тогда он и проникся темой виноделия. Он сильно помог в продвижении закона и вообще изменения структуры виноделия», — отметил Титов.

По его словам, во время той экскурсии они попробовали разные виды игристых вин, а затем Путин решил прогуляться по парку.

«И, конечно, надо было видеть удивление людей, которые там гуляли»», — рассказал бизнес-омбудсмен.

После прогулки президент захотел прокатиться на катере.

«Мы подошли к катеру, и Путин спрашивает: ребята, прокатите? А ребята копались в двигателе, поднимают головы и спрашивают: деньги есть? Он опешил, начал шарить по карманам», — вспомнил Титов.

Им удалось найти несколько сотен рублей и молодые люди взяли их на катер. Титов добавил, что эти ребята теперь самые популярные люди в Абрау-Дюрсо.

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин заявил, что после президентства мог бы заняться виноделием. Он напомнил, что семья его советника Бориса Титова возродила бренд «Абрау-Дюрсо»