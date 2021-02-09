Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра»

Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попрощался в Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающего об истечении срока договора с ним 25 февраля.
"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей", — написал Серебренников.
Худрук попросил труппу не унывать и постараться сделать так, чтобы театр остался живым.