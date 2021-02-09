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Москва

Кирилл Серебренников попрощался с труппой «Гоголь-центра» 

РИА Новости 46 минут назад
Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра»
Фото: РИА Новости
Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попрощался в Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающего об истечении срока договора с ним 25 февраля.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей", — написал Серебренников.

Худрук попросил труппу не унывать и постараться сделать так, чтобы театр остался живым.
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