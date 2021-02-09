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Смертность в России в 2020 году выросла почти на 20% 

Артём Кульша 1 час назад
Смертность в России в 2020 году выросла почти на 20%
Фото: ТАСС
В 2020 году по сравнению с 2019-м смертность в России выросла на 17,9%. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Голикова приняла участие в брифинге в правительстве. В ходе него она привела предварительные данные Росстата о том, что по итогам 2020-го смертность увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019-м.

«Это избыточная смертность», — отметила заместительница председателя правительства.

Она рассказала, что причиной почти трети избыточных смертей в прошлом году стала коронавирусная инфекция COVID-19 — 31% с четко установленным диагнозом, 50% с учетом умерших от других причин, но имевших положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Также Голикова привела оперативные предварительные данные о падении показателя смертности от COVID-19 на 11% в январе по сравнению с декабрем.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 106,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 3,98 миллиона человек.
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Общество , Татьяна Голикова , Росстат
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