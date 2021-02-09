Жители российского города пожаловались на желтый снег 

Жители российского города Краснодара пожаловались на странный снег на улицах и сняли его на видео. Кадры опубликованы в Instagram -аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.

Так, по словам подписчиков страницы, они обнаружили сугробы желтого цвета в нескольких локациях. В том числе, осадки песочного оттенка выпали в других городах Краснодарского края, а также в Республике Адыгея.

На снятых очевидцами роликах видно, что поверхность снежной массы на улицах не белая, а рыжеватая. Как предположили комментаторы, такое явление объясняется сильными ветрами в Африке, которые поднимают мелкий песок высоко в воздух, после чего его уносит на север.

Другие при этом признались, что тоже заметили странный снег на улицах. «Думала, померещилось, ан нет, не одна я…», «Я тоже обратила внимание, что вчера к обеду снег стал с желтоватым оттенком. На этой неделе во Франции еще сильнее было, снег с песком. Из Сахары», «В Домбае тоже ветра принесли песок, горы желтые», «Ну, знаете, я тоже шла и не понимала, почему снег такого цвета… всю жизнь видела его белым, а тут он слегка молочного цвета и под ним белый», — писали пользователи сети.