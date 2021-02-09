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Москва

Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V» 

Вадим Дроздов 49 минут назад
8 февраля в социальных сетях появилось видео с зеками, которые читают рэп про российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"При поддержке воспитательного отдела творческой группой осуждённых ИК-12 был создан видеоролик «Спутник V», мотивирующий пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится на сайте ГУФСИН Свердловской области.
Музыку и слова для песни заключённые придумали сами. В тексте кратко рассказывается история возникновения коронавируса и говорится о «спасении», которое нашли российские учёные.
"Прививка — это вам не ерунда. Саша, пойдёшь прививаться? О, да!", — так звучат строки из песни.
Общество , Видео
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