Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V» 

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8 февраля в социальных сетях появилось видео с зеками, которые читают рэп про российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"При поддержке воспитательного отдела творческой группой осуждённых ИК-12 был создан видеоролик «Спутник V», мотивирующий пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится на сайте ГУФСИН Свердловской области.

Музыку и слова для песни заключённые придумали сами. В тексте кратко рассказывается история возникновения коронавируса и говорится о «спасении», которое нашли российские учёные.

"Прививка — это вам не ерунда. Саша, пойдёшь прививаться? О, да!", — так звучат строки из песни.