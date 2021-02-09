Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком 

8 февраля в социальной сети TikTok появилось видео, которое почти сразу же вышло в ТОП по просмотрам. В ролике работник Иркутского карьера подкармливает дикого лиса и называет его "Санек". Видео снимал сам водитель экскаватора. Лис не боится залезать в открытое окно кабины транспорта и приходит просить еду. А недавно он привел с собой свою подругу. Мужчины, работающие в карьере, настолько привыкли к рыжему, что уже ждут его с гостинцами. Лиса прозвали Саньком.

Экологи удивлены тем, что животное так контактирует с людьми. Обычно представители этого семейства хищников очень осторожны и осмотрительны. Возможно причиной такого близкого контакта стал голод. В этом году зима дает о себе знать.