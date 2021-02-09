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В Хабаровском крае смягчат ограничения из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
В Хабаровском крае решили смягчить ограничения из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Ранее введенные ограничения по времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в Хабаровском крае рекомендовано отменить с 12 февраля, сообщает во вторник краевой минздрав.

"Сегодня на заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Сейчас это допускается в период с пяти часов до полуночи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на снятие ограничений по времени работы предприятий общепита работать они по-прежнему обязаны с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей.

"Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты", — прокомментировал такое решение врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

С 6 февраля к обычному режиму работы вернулись музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля также отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
С начала пандемии коронавирусом в крае заразились более 46,4 тысячи человек, 262 жителя региона умерли. На лечении находятся более 3,9 тысячи человек. Коечный фонд занят на 77,59%.
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Общество , Михаил Дегтярев , Минздрав РФ , Хабаровский Край
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