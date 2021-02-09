Лопающих пузыри пингвинов сняли на видео 

8 февраля из Московского зоопарка появилось видео, которое сразу же набрало популярность в социальных сетях. В ролике папуанские пингвины лопают мыльные пузыри. При этом птицам явно нравится это занятие. Сначала пингвины с опаской смотрели на пузыри, но потом освоились и начали их лопать. В зоопарке заверили, что мыльные пузыри используют для «обогащения среды обитания животных», причем во многих аналогичных зоологических парках мира. Никакой угрозы для птиц пузыри не несут — для пингвинов они, наоборот, служат прекрасным развлечением.

Папуанские пингвины приехали в Москву в конце декабря 2017 года. Из Германии в Россию доставили трех самцов и трех самок.