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Кончаловский допустил замену Высоцкой на молодую актрису 

Елена Прошина 1 час назад
Кончаловский допустил отказ снимать в своих фильмах Высоцкую
Фото: ТАСС
Режиссер Андрей Кончаловский в интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчакзаявил, что если его жена Юлия Высоцкая по возрасту не подойдет на главную роль в его очередном фильме, он найдет молодую актрису. По его словам, не стоит смешивать личную жизнь и работу.
Провокационный вопрос Кончаловскому задала Ксения Собчак. Она подчеркнула, что почти в каждом его фильме главную роль играет Юлия Высоцкая. Журналистка поинтересовалась, что будет делать режиссёр, когда его 47-летняя супруга не будет подходить для участия в кино по возрастным ограничениям. Кончаловский отметил, что обойдется без услуг жены. Высоцкая, по его словам, обязательно всё поймет и не затаит обиды.

«Она умный, рациональный, понимающий человек», — отметил режиссер, добавив, что в кино достаточно и возрастных ролей.

Кончаловский добавил, что он не склонен смешивать личную жизнь с работой. Он допустил, что рано или поздно Высоцкая перестанет появляться в его фильмах, но от этого она не перестанет быть его любимой женой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Высоцкая вспомнила молодость, опубликовав в Instagram архивный снимок. Она отметила, что в юном возрасте проходила кастинг в модельное агентство, но карьера модели у нее так и не сложилась.
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Общество , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Ксения Собчак
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