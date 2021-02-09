Кончаловский допустил отказ снимать в своих фильмах Высоцкую

Провокационный вопрос Кончаловскому задала Ксения Собчак. Она подчеркнула, что почти в каждом его фильме главную роль играет Юлия Высоцкая. Журналистка поинтересовалась, что будет делать режиссёр, когда его 47-летняя супруга не будет подходить для участия в кино по возрастным ограничениям. Кончаловский отметил, что обойдется без услуг жены. Высоцкая, по его словам, обязательно всё поймет и не затаит обиды.

«Она умный, рациональный, понимающий человек», — отметил режиссер, добавив, что в кино достаточно и возрастных ролей.

Кончаловский добавил, что он не склонен смешивать личную жизнь с работой. Он допустил, что рано или поздно Высоцкая перестанет появляться в его фильмах, но от этого она не перестанет быть его любимой женой.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Высоцкая вспомнила молодость, опубликовав в Instagram архивный снимок. Она отметила, что в юном возрасте проходила кастинг в модельное агентство, но карьера модели у нее так и не сложилась.