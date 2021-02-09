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Москва

Вассерман показал детские фото 

Елена Прошина 1 час назад
Вассерман показал детские фото
Фото: ТАСС
Журналист Анатолий Вассерман опубликовал на своем сайте свои детские фотографии.
На одной из них он запечатлен один в матросской рубашке. На другой — с родителями. На остальных снимках, которые Вассерман счел необходимым опубликовать на своем сайте, он снят крупным планом, сидя за персональным компьютером, стоя спиной к камере и вполоборота, куря сигару и направив пистолет в объектив.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Вассерман заявил, что на выборах президента США имели место гомерически наглые фальсификации при подсчете голосов со стороны Демократической партии. Он назвал это последствием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и высказал мнение, что в результате избрания президентом Джо Байдена в США предстоит экономическая катастрофа.
Также Вассерман посетовал на то, что система глобального разделения труда путем узкой специализации целых стран довела мир до очередной Великой депрессии. При этом он высказал мнение, что карантин поставил на ней точку, потому что чуть не разрушил мировую экономику. Журналист назвал шансом выйти из кризиса восстановление системы, при которой каждая страна занимается всеми доступными ей видами деятельности, и выразил надежду на то, что она будет восстановлена в достаточно скором будущем.
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Общество , Анатолий Вассерман , Джозеф Байден , Демократическая партия США
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