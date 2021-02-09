Певцов высказался о сторонниках Серебренникова

Ранее стало известно, что столичный департамент культуры не намерен продлевать договор с Кириллом Сербренниковым, который истекает в конце февраля. В результате режиссер будет вынужден покинуть пост художественного руководителя «Гоголь-центра». При этом ни в департаменте культуры, ни в театре информацию официально не подтверждают. Тем не менее, представители Ассоциации театральных критиков (АТК) встали на защиту Серебренникова, призвав московских чиновников продлить соглашение с режиссером. Они подчеркнули, что без него театр потеряет уникальность и популярность.

Актер театра «Ленком» Дмитрий Певцов, комментируя инициативу критиков, заявил, что обращение членов АТК «не событие», чтобы на него как-либо реагировать.

«Сами там разберутся как-нибудь в своём болоте. Критики покричат и успокоятся», — отметил он.

По его словам, шумиха, которую пытаются создать, интересна только «гнилой» внутритеатральной тусовке.