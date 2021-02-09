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Москва

«Покричат и успокоятся»: Певцов о сторонниках Серебренникова 

Елена Прошина 1 час назад
Певцов высказался о сторонниках Серебренникова
Фото: ТАСС
Критики, выступившие в поддержку худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, «сами разберутся в своем болоте», заявил «Царьграду» актер Дмитрий Певцов. Он считает, что инициативе сторонников режиссера не стоит уделять пристальное внимание.
Ранее стало известно, что столичный департамент культуры не намерен продлевать договор с Кириллом Сербренниковым, который истекает в конце февраля. В результате режиссер будет вынужден покинуть пост художественного руководителя «Гоголь-центра». При этом ни в департаменте культуры, ни в театре информацию официально не подтверждают. Тем не менее, представители Ассоциации театральных критиков (АТК) встали на защиту Серебренникова, призвав московских чиновников продлить соглашение с режиссером. Они подчеркнули, что без него театр потеряет уникальность и популярность.
Актер театра «Ленком» Дмитрий Певцов, комментируя инициативу критиков, заявил, что обращение членов АТК «не событие», чтобы на него как-либо реагировать.

«Сами там разберутся как-нибудь в своём болоте. Критики покричат и успокоятся», — отметил он.

По его словам, шумиха, которую пытаются создать, интересна только «гнилой» внутритеатральной тусовке.
Летом 2020 года, как сообщал «Рамблер», Мещанский районный суд Москвы признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в хищении около 130 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ на реализацию проекта «Платформа». Режиссера приговорили к трем годам заключения условно.
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Комментарии
Общество , Юрий Итин , Дмитрий Певцов , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Минкультуры , Царьград ТВ
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