Познер назвал лучшей страной для жизни Францию

«Что значит — лучше живется? Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции. Просто потому что я себя там чувствую по-настоящему дома. Не только в моей квартире в Париже. Но где бы я ни был во Франции — мне хорошо», — заявил Познер, отвечая на вопрос во время встречи с аудиторией, расшифровка встречи опубликована на сайте «Познер Online»).

Журналист отметил, что Франция — его субъективный выбор и может не подойти тем, кто не знает французского языка и не понимает французов.

Лучшими городами для жизни Познер назвал Париж и Нью-Йорк. Телеведущий признался, что называет себя «парижским нью-йорковцем» или «нью-йоркским парижанином».

Как сообщал «Рамблер», Владимир Познер имеет российское, французское и американское гражданства. Телеведущий родился в Париже, провел детство в США, а в юности переехал в СССР. В 1991-1997 годах работал на американском телевидении.