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СМИ раскрыли правду о состоянии Фрейндлих 

Вести Подмосковья 1 час назад
Алису Фрейндлих могут выписать через неделю
Фото: Экспресс газета
Правду о состоянии Алисы Фрейндлих журналистам МК раскрыли источники в больнице Санкт-Петербурга, где сейчас находится звезда кино. Есть данные, что артистку могут выписать уже через неделю.
Врачи одерживают победу над инфекцией. Буквально на днях Алису Бруновну перевели в обычную палату. Ранее она была в реанимации и в палате интенсивного лечения. Сейчас Фрейндлих восстанавливается в люксовой палате, ее состояние больше не оценивается как тяжелое.
С 25 декабря прошлого года артистка в тяжелом состоянии находилась в реанимации с большим поражением легких (до 90 процентов). Прогнозы были скорее пессимистичными. Дело в том, что в молодости Фрейндлих болела туберкулезом. С таким состоянием легких, как у артистки, был высокий риск не перенести коронавирусную инфекцию. Теперь, по слухам, с Фрейндлих все в порядке, она идет на поправку.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Санкт-Петербург
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