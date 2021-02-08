Алису Фрейндлих могут выписать через неделю

Правду о состоянии Алисы Фрейндлих журналистам МК раскрыли источники в больнице Санкт-Петербурга , где сейчас находится звезда кино. Есть данные, что артистку могут выписать уже через неделю.

Врачи одерживают победу над инфекцией. Буквально на днях Алису Бруновну перевели в обычную палату. Ранее она была в реанимации и в палате интенсивного лечения. Сейчас Фрейндлих восстанавливается в люксовой палате, ее состояние больше не оценивается как тяжелое.

С 25 декабря прошлого года артистка в тяжелом состоянии находилась в реанимации с большим поражением легких (до 90 процентов). Прогнозы были скорее пессимистичными. Дело в том, что в молодости Фрейндлих болела туберкулезом. С таким состоянием легких, как у артистки, был высокий риск не перенести коронавирусную инфекцию. Теперь, по слухам, с Фрейндлих все в порядке, она идет на поправку.