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Куклачев раскритиковал введение квот на домашних кошек и собак 

РИА Новости Крым 19 минут назад
Куклачев раскритиковал введение квот на кошек и собак
Фото: РИА Новости
Народный артист России, дрессировщик кошек Юрий Куклачев подверг критике утвержденные правительством Кировской области правила содержания и защиты домашних животных. По его словам, в мире уже давно действуют единые нормы, и придумывать что-то другое нет смысла.
С 14 февраля в Кировской области вступает в силу постановление, которое вводит норматив на количество кошек и собак в одной квартире или доме. Так, для собак весом от 25 кг и крупнее потребуется не менее 2,5 квадратных метра на животное, для кошек — 0,8 квадратных метра. Если квартира не укладывается в норматив, собственники имеют право завести только одну собаку или кошку.

"Придумывают свою ерунду, не понятно для чего. Во всем мире уже давно есть норма. Европейская норма следующая — три кубических метра для животного. Почему три? Чтобы кислорода хватало на животного. Если у тебя меньше, то получается, что ты издеваешься над животным. У кого скученность кошек, те кошки болеют", — сказал артист в эфире "Радио 1".

Куклачев заверил, что в его доме достаточно места для всех кошек.

"У меня 200 кошек, но у нас места хватает. Мы по норме. Я для кошек дом построил. 50 квадратных метров у кошек", — уточнил он.

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Комментарии
Общество , Юрий Куклачев , Кировская Область
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