Куклачев раскритиковал введение квот на кошек и собак

Народный артист России , дрессировщик кошек Юрий Куклачев подверг критике утвержденные правительством Кировской области правила содержания и защиты домашних животных. По его словам, в мире уже давно действуют единые нормы, и придумывать что-то другое нет смысла.

С 14 февраля в Кировской области вступает в силу постановление, которое вводит норматив на количество кошек и собак в одной квартире или доме. Так, для собак весом от 25 кг и крупнее потребуется не менее 2,5 квадратных метра на животное, для кошек — 0,8 квадратных метра. Если квартира не укладывается в норматив, собственники имеют право завести только одну собаку или кошку.

"Придумывают свою ерунду, не понятно для чего. Во всем мире уже давно есть норма. Европейская норма следующая — три кубических метра для животного. Почему три? Чтобы кислорода хватало на животного. Если у тебя меньше, то получается, что ты издеваешься над животным. У кого скученность кошек, те кошки болеют", — сказал артист в эфире "Радио 1".

Куклачев заверил, что в его доме достаточно места для всех кошек.