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Москва

Росстат заявил о снижении числа браков в стране в 2020 году 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Росстат заявил о снижении числа браков в 2020 году
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы
Число браков в России в 2020 году снизилось на 18,9 процента и составило почти 770,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Отмечается, что в 2019 году в России было зарегистрировано 950 тысяч браков. В свою очередь, количество разводов в прошлом году уменьшилось на 9,1 процента. В 2020 году зарегистрировано 564 тысячи разводов, а в 2019 году — 620,8 тысячи.
Как отметили в Росстате, максимальный рост разводов произошел в сентябре 2020 года. В этом месяце их количество увеличилось на 28,3 процента в годовом выражении. Наибольшее снижение разводов пришлось на апрель и май, сообщает РИА Новости.
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Общество , Росстат , РИА Новости
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