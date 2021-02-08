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Смертность от COVID-19 в России в декабре оказалась рекордной 

ИА Regnum 25 минут назад
Смертность от COVID в России в декабре оказалась рекордной
Фото: Reuters
В декабре 2020 года коронавирус был признан основной причиной смерти 25 980 человек в России. Такие данные приводит 8 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Сообщается, что ещё в 5570 случаях за декабрь COVID-19 предположительно стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.
Кроме этого, в 2065 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.
В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В последний месяц года было зафиксировано 10 820 таких случаев.
Напомним, в ноябре, согласно данным Росстата, COVID-19 был признан основной причиной смерти 19 626 человек, ещё 10 941 умерший пациент с коронавирусом был отнесён статистикой в прочие категории.
В октябре официально 11 630 человек скончались от COVID-19 и 16 091 умерший инфицированный был отнесён в прочие категории.
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Общество , Росстат
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