Смертность от COVID в России в декабре оказалась рекордной

Сообщается, что ещё в 5570 случаях за декабрь COVID-19 предположительно стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 2065 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В последний месяц года было зафиксировано 10 820 таких случаев.

Напомним, в ноябре, согласно данным Росстата, COVID-19 был признан основной причиной смерти 19 626 человек, ещё 10 941 умерший пациент с коронавирусом был отнесён статистикой в прочие категории.

В октябре официально 11 630 человек скончались от COVID-19 и 16 091 умерший инфицированный был отнесён в прочие категории.