Более 86 тысяч человек умерли из-за COVID в 2020 году

Коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России , следует из данных Росстата , опубликованных в понедельник.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19 : случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

В общей сложности по всем этим категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля в РФ умерли 162 429 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией (в том числе в апреле — 2 825 человек, в мае — 12 669, в июне — 12 335, июле — 10 371, августе — 7 673, сентябре — 10 179, октябре — 24 333, ноябре — 37 609, декабре — 44 435).

Согласно данным Росстата, число умерших в РФ, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в 2020 году составило 86 498 случаев. Кроме того, в 17 470 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. Еще в 13 524 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, а в 44 937 случаях коронавирус был диагностирован у умершего, но ее причины были другими.

В декабре коронавирус стал основной причиной смерти 25 980 человек в России, еще в 5 570 случаях он предполагается как основная причина, смертельные осложнения он вызвал у 2 065 человек, и в 10 820 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщил Росстат.

Общая смертность в России в декабре 2020 года составила 243,2 тысячи человек против 149,2 тысячи человек, в целом за 2020 год умерло 2,124 миллиона человек против 1,801 тысячи человек.