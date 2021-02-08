Россияне стали меньше пить крепких спиртных напитков 

Пандемия не заставила россиян запивать горе спиртным. Наоборот, в прошлом году мы стали больше пить легкого алкоголя — шампанского и пива. Но рынок пивоваренной продукции еще предстоит "обелить" — прежде всего с помощью ЕГАИС. Об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин

Стали ли россияне в 2020 году пить алкоголя больше или, наоборот, меньше?

Игорь Алёшин: За прошлый год продажи маркируемого алкоголя увеличились до 214,3 млн дал (в 2019 году — 211,4 млн дал). Продажи напитков брожения составили 759,5 млн дал (годом ранее — 728,4 млн дал).

Но если сравнить с тем, сколько россияне потребляли алкоголя 10 лет назад и сейчас, соглашусь с мнением председателя Общественного совета при Росалкогольрегулировании — митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Он говорил, что за последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18 литров до 9. И эта тенденция сохраняется.

Изменилась и структура потребления в сторону снижения крепости. Мы видим рост в сегменте игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара.

Стало ли за этот год меньше "паленого" алкоголя на рынке?

Игорь Алёшин: Конкретную цифру не назову — нет такой методики, чтобы ее определить. Но могу сказать уверенно, что доля нелегального алкоголя сокращается. Происходит это благодаря эффективной работе, которая проводится и на законодательном уровне, и на рынке.

Мы в своей работе используем ЕГАИС — систему, которая учитывает весь объем легально произведенного алкоголя и блокирует поступление нелегальной продукции в лицензированную розницу. ЕГАИС обеспечивает одновременно и госконтроль отрасли, и защиту потребителя от контрафакта. Эффективность работы этой системы подтверждается тем, что доля нелегального алкоголя в лицензированной розничной сети стремится к нулю. Это факт.

При этом, разумеется, никуда не делся контрафакт и суррогаты. Но это уже чистый криминал — черный рынок. И потребитель, приобретая такую продукцию, четко понимает ее происхождение и осознанно рискует своим здоровьем. </