Треть россиян захотели частично удаленный режим работы

«По итогам 2020 года мы можем говорить о формировании нового, востребованного гражданами режима занятости — комбинированного. Каждый третий сотрудник хотел бы так работать…Как показало исследование, в прошлом году в целом 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% на временной основе, 6% — на постоянной. В итоге за год доля граждан, работающих в удаленном формате на постоянной основе, увеличилась вдвое — с 5% до 11%. Всего почти 40% работающего населения в прошлом году трудилось в удаленном формате на временной или постоянной основе», — отмечается в релизе.