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Спикер Заксобрания Петербурга наградил бойцов ОМОНа «за успехи» 

ИА Regnum 1 час назад
В Петербурге наградили бойцов ОМОНа «за успехи»
Фото: РИА Новости
Спикер петербургского Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров наградил бойцов и офицеров ОМОНа ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.
Макаров 8 февраля на базе ОМОН вручил бойцам почетные грамоты «за значительный личный вклад в охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Санкт-Петербурга, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную службу, верность воинскому долгу, достигнутые успехи при выполнении задач повышенной сложности».
Перед началом церемонии лидер петербургских единороссов возложил цветы к мемориалу погибшим сотрудникам ОМОН, осмотрел музей истории отряда и оставил запись в книге почетных гостей.

«Сегодня мы говорим искренние слова благодарности за вашу службу. Благодаря вашему профессионализму, мужеству, стойкости, верности долгу вы прочно стоите на страже национальных интересов и безопасности России. Войска Росгвардии выполняют задачи особой сложности — обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан в сложной обстановке, проводят задержания опасных преступников. Мы понимаем, какую психологическую нагрузку вам приходится выдерживать каждый день. Вы препятствуете любым попыткам раскачать ситуацию в нашей стране, столкнуть ее в хаос и гражданские беспорядки», — сказал Вячеслав Макаров.

Ранее, 4 февраля, спикер также отдельно наградил пять сотрудников охраны из подведомственного Росгвардии предприятия, которые дежурили внутри Мариинского дворца в день несанкционированного митинга 31 января, когда под окнами здания собралась большая толпа.
Всего на последних несанкционированных акциях в Петербурге было задержано порядка 1200 человек, что стало рекордом для города. Макаров неоднократно заявлял с парламентской трибуны, что за пресечение таких акций полиции и Росгвардии необходимо поставить «памятник».

«Мы посмотрели новые образцы техники и вооружения и видим большой прогресс в оснащении ОМОН. Но самым главным, как и всегда, остаются люди, их качества, их высокий моральный дух. Убежден, вы и впредь будете так же достойно нести службу, защищая город святого апостола Петра», — сказал сегодня глава Заксобрания.

В парламенте также уточнили, что за 2020 год, когда росгвардейцы сосредоточились «на обеспечении карантинных мероприятий, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности», они отработали 250 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, обеспечив там «правопорядок». Взрывотехники группы разминирования за 2020 год выезжали по вызову 550 раз, осмотрели около 160 подозрительных предметов и уничтожили 700 боеприпасов.
С посещением базы ОМОН по следам массовых протестов Макарова уже опередил губернатор Александр Беглов: он побывал здесь еще 5 февраля и пожелал бойцам здоровья и выдержки.
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Общество , Вячеслав Макаров , Александр Беглов , Росгвардия , Санкт-Петербург
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