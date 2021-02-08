Познер назвал лучшей страной для жизни Францию

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на своем сайте "Познер Online" на вопрос, где ему лучше живется: в США, Франции или России, выбрал Францию.
Он задался вопросом, что именно значит "лучше живется".
"Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции", — отметил он.
Познер объяснил свой выбор тем, что там он чувствует себя "по-настоящему дома". Это касается не только его квартиры в Париже, но и вообще в стране.
"Но если у вас, например, нет французского языка, если вообще вам не нравятся французы… Они непростые. То, наверное, вам это не понравится. Это очень субъективно", — подметил телеведущий.
Выбирая между городами, телеведущий назвал Париж и Нью-Йорк. Когда его спрашивают, кто он, Познер отвечает, что он —"парижский нью-йорковец, нью-йоркский парижанин, как хотите".
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах и работал на телеканале CNBC. Позднее он вернулся в Россию.