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Москва

Познер рассказал, какую страну считает лучшей для жизни 

РИА Новости 1 час назад
Познер назвал лучшей страной для жизни Францию
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на своем сайте "Познер Online" на вопрос, где ему лучше живется: в США, Франции или России, выбрал Францию.
Он задался вопросом, что именно значит "лучше живется".

"Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции", — отметил он.

Познер объяснил свой выбор тем, что там он чувствует себя "по-настоящему дома". Это касается не только его квартиры в Париже, но и вообще в стране.

"Но если у вас, например, нет французского языка, если вообще вам не нравятся французы… Они непростые. То, наверное, вам это не понравится. Это очень субъективно", — подметил телеведущий.

Выбирая между городами, телеведущий назвал Париж и Нью-Йорк. Когда его спрашивают, кто он, Познер отвечает, что он —"парижский нью-йорковец, нью-йоркский парижанин, как хотите".
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Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах и работал на телеканале CNBC. Позднее он вернулся в Россию.
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Общество , Владимир Познер , Нью-Йорк , Париж , США , Франция
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