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Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России 

RT на русском 1 час назад
Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19
Фото: globallookpress.com
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«Мы на ежедневной основе осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. И сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», — заявила Голикова.

Она рассказала, что «в стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны, это Костромская и Псковская области».
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«Но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется», — добавила вице-премьер.

Согласно данным на 8 февраля, за сутки в России выявлено 15 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 983 197 случаев COVID-19.
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Общество , Татьяна Голикова , Псковская Область
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